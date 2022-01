Seit 17 Tagen ringt Arbeiter (49) mit dem Tod

Niemand kann genau sagen, welches Ende der schwere Arbeitsunfall vom 8. Jänner in der Linzer Voest nehmen wird. „Da muss man noch Geduld haben“, heißt es am Montagvormittag auf „Krone“-Anfrage aus dem Wiener AKH. Dort kämpfen die Ärzte auf der Spezialstation für Verbrennungsopfer seit mittlerweile 17 Tagen um das Leben des 49-Jährigen. „Der Patient befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr“, so die offizielle Aussage aus dem Spital.