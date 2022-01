Sturz in 450-Grad-Becken: Überlebenskampf im AKH

Nach dem Horrorunfall in der Linzer Voest kämpfen die Ärzte des Wiener AKH weiterhin um das Leben eines 49-jährigen Arbeiters. Der Mann war, wie berichtet, am Samstag in ein zwei Meter tiefes und 450 Grad heißes Zink-Bad gestürzt. Er erlitt lebensbedrohliche Verbrennungen.