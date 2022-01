Vierte Medaille! Johannes Aigner mit Parallel-Gold

Der Niederösterreicher Johannes Aigner hat am Sonntag zum Abschluss der Para-Ski-WM in Hafjell seine vierte Medaille, die zweite in Gold, gewonnen. Der sehbehinderte 16-Jährige triumphierte im klassenübergreifenden Parallelrennen. Elina Stary holte bei den Frauen Bronze. Ursprünglich hätten die Alpin-Bewerbe mit einem Teamevent zu Ende gehen sollen. Mangels Konkurrenzfähigkeit einiger Nationen wurde das Parallelevent aller Klassen aber kurzerhand zum Individualbewerb.