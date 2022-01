Dritte Medaille! Johannes Aigner holt Slalom-Gold

Johannes Aigner hat am Freitag bei der alpinen Para-Ski-WM in Hafjell über seinen ersten Titel jubeln dürfen. Der 16-jährige Niederösterreicher triumphierte im Slalom der sehbehinderten Klasse mit seinem Guide Matteo Fleischmann 0,11 Sekunden vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli und krönte damit für ihn hervorragende Titelkämpfe nach zuvor Silber in Super-G und Riesentorlauf.