Vergabe für PCR-Tests an Firma war rechtswidrig

Österreich muss jetzt tief in die Tasche greifen. Warum? Das Bundesverwaltungsgericht ist am Freitag nach einer Beschwerde zu dem Schluss gekommen, dass eine Auftragsvergabe an ein niederösterreichisches Unternehmen, das PCR-Tests für Schulen in mehreren Bundesländern durchgeführt hat, rechtswidrig war. Laut Gerichtsentscheid muss der Auftraggeber, die Republik, nun eine halbe Millionen Euro zahlen.