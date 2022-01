Nach Pannenserie: Bundesweites PCR-Testnetz kommt

Das derzeit - wie man an den Schultestungen sieht - in vielen Bundesländern unzulängliche PCR-Testregime wird neu gestaltet. Ab dem zweiten Quartal 2022 soll es ein österreichweites Testnetz geben, kündigt Generalmajor und GECKO-Mitglied Thomas Starlinger an. Für die Omikron-Welle sei das zwar zu spät. Aber es gehe darum, „in Zukunft nicht wieder in so eine Situation zu kommen“.