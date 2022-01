GECKO gegen Quarantäne-Verkürzung auf drei Tage

Österreichweites PCR-Testnetz ab zweitem Quartal

Im Fokus des Expertengremiums steht in nächster Zeit der Ausbau der PCR-Teststruktur, bestätigte Gecko-Vorsitzender Rudolf Striedinger - er ist stellvertretender Generalstabschef im Verteidigungsministerium - in einer Stellungnahme zum Bericht. Kommende Woche werde man mit Vertretern des Lebensmittelhandels reden, über den in vielen Bundesländern die Abwicklung läuft. Ab dem zweiten Quartal 2022 soll es ein österreichweites Testnetz geben, kündigte Generalmajor Thomas Starlinger eine Neugestaltung der in vielen Bundesländern unzulänglichen Struktur an. Mit den Laborbetreibern wurde darüber schon in der Vorwoche gesprochen.