14 Babynamen aus Büchern, die 2022 im Trend sind

2. Benedict: Jeder kennt die Serie „Bridgerton“, an der Frau 2021 nicht vorbeikonnte. Da wäre es wahrlich kein Wunder, wenn bald eine Flut an Benedicts das Licht der Welt erblicken würde. Störend wäre das ganz und gar nicht, denn der Name ist nicht nur wunderschön, sondern steht außerdem für „Segen“.