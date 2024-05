Bitter! Nächster Bayern-Profi fällt gegen Real aus

Die Personalsituation bei den Bayern ist vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch immer angespannter. Jetzt ist klar: Raphael Guerreiro fällt definitiv aus. Der Portugiese hatte sich am Samstag bei der 1:3-Niederlage gegen Stuttgart verletzt. Heute folgte die Diagnose.