Die Ambivalenz von Autos in einer Großstadt

Fürwahr, es spricht nicht allzu viel für den Besitz eines fahrbaren Untersatzes in der Bundeshauptstadt, doch die kollektive Verteufelung des Autos ist zu kurz gedacht. Ich denke da etwa an die rüstige Seniorin ums Eck von meiner Wohnung, die sich unter großem körperlichem Aufwand ins Auto zwängt, um alleinstehend die Einkäufe zu besorgen und tägliche Wege zu erledigen. Wenn die Wiener Linien in ihrer Sommerumbauoffensive zahlreiche Verbindungen kappen und der Arzt des Vertrauens an den Ausläufern des Wienerwalds praktiziert, dann wird es für mobil beeinträchtige Personen schnell schwierig. Taxikosten sind in Zeiten der österreichischen Turboinflation auch keine dauerhafte Problemlösung in einem normal verdienenden Haushalt. Manchmal geht es auch schlichtweg darum, schwere Einkäufe von A nach B zu transportieren oder abseits vom Auer-Welsbach-Park am Wochenende ins Grüne fahren zu können.