Warum man für diese Hütten keine Pächter findet

Es war am 1. Mai des Vorjahres, als das schöne Wetter viele Wanderer aus dem Steyr- und Ennstal in die Berge lockte. Rund 270 wollten auf ihrer Tour in der Grünburger Hütte am Rande des Nationalparks in 1080 Meter Höhe einkehren. Zuvor war bekannt geworden, dass ein neuer Pächter die Schutzhütte übernommen habe.