„Zukunft ist rosig“: GAK nach 17 Jahren zurück!

Das Budget, das in der ablaufenden Saison bei „knapp über 5 Millionen Euro“ liege, soll 2024/25 auf einen Wert „zwischen ca. 7,5 und 8 Mio.“ angehoben werden. Noch tritt Ziesler als Hauptsponsor in Erscheinung, bald schon aber wird er einen Schritt zurück tun. „Dass es so bleibt, ist noch nicht gesagt. Es gibt bereits Gespräche, die schon sehr weit fortgeschritten sind. Wir bieten eine sehr, sehr gute Werbemöglichkeit. Ich werde aber jedenfalls als Sponsor an Bord bleiben.“