Tote Frau (19) in Kofferraum: Verdächtiger gefasst

Nach Hinweisen von Zeugen hatten Polizisten in Regensburg am Samstag einen grausigen Fund gemacht: Im Kofferraum eines Autos, das in der Tiefgarage eines Baumarkts abgestellt war, entdeckten sie eine Leiche. Es handelt sich um eine 19-Jährige aus dem Landkreis Cham im Osten Bayerns.