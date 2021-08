Marie & Jakob waren 2020 die beliebtesten Vornamen

In der Hitliste der Vornamen werden die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen gereiht. Für die Statistik der Vornamen hingegen werden Namen gleicher Herkunft zusammengefasst und die jeweils häufigste Schreibweise der etymologisch zusammengefassten Vornamen verwendet. Nach dieser Methode ergibt sich ein anderes Ranking der beliebtesten ersten Vornamen als in der Hitliste: Bei den Mädchen ist 2020 Anna der häufigste Vorname, auf Rang 2 folgt Marie und auf Rang 3 Sophie. Bei den Bubennamen steht Lukas an erster Stelle, gefolgt von Elias auf Rang 2 und Jakob auf Rang 3.