Wie der Zuzug in unsere Klassenzimmer aussieht

„Wir sind an der Kapazitätsgrenze angelangt und in vielen Schulen auch darüber“, warnte Oberösterreichs oberster Pflichtschullehrer-Vertreter, Paul Kimberger, kürzlich in der „Krone“ darauf angesprochen, wie sich der Familiennachzug von Asylberechtigten in den Klassenzimmern auswirkt.