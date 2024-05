„Gott trägt ein Abzeichen mit der Ukraine-Flagge“

Moskauer Patriarch betet für Schutz der „heiligen Grenzen“

Auch in Russland wurde das orthodoxe Osterfest begangen. Der russische Präsident Wladimir Putin nahm an dem zentralen Gottesdienst in Moskau teil. Bei der Messe in der Christ-Erlöser-Kathedrale bekreuzigte sich Putin mehrmals und stimmte mit der Gemeinde in den Ostergruß ein. Geleitet wurde der Gottesdienst vom Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill. Der enge Verbündete Putins und Unterstützer des Krieges in der Ukraine bat in seinen Gebeten um den Schutz der „heiligen Grenzen“ Russlands.