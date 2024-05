Serienmeister St. Pölten strauchelt in Dornbirn

Suriname-Teamspielerin traf

Nachdem sie im Herbst schon das „Kunststück“ vollbracht hatten, dem Serienmeister zwei Tore „einzuschenken“ – kein anderes Team schaffte das bislang in dieser Saison – gingen die Damen von Trainer Klaus Stocker auch am Sonntag in Führung. Nach einer torlosen Hälfte, in dem die Vorarlbergerinnen hoch attackierten und hinten konsequent verteidigten, brachte die 24-jährige Anne Bhagerath – Nationalspielerin von Suriname – die Heimmannschaft in Minute 61 in Front. Ihr Freistoß aus größerer Distanz ging an Freund und Feind vorbei und fand schließlich den Weg ins Tor.