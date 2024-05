Bayern baut gegen Real auf „Konni-Laimer-Gefühl“

Das ist auch den Bayern-Fans nicht entgangen. So gab es beim 2:2 im Hinspiel gegen Real in der Allianz Arena immer wieder Szenenapplaus für den Österreicher. Der 26-Jährige ist sich für keinen Zweikampf zu schade und macht viele Extrameter. Für Teamkollege Müller ist deshalb klar, dass Laimer wie kein anderer für den Aufschwung der Bayern in der Champions League steht.