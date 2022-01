Protassewitsch: USA klagen weißrussische Beamte an

Die Behörden in Belarus hatten im Mai vergangenen Jahres eine Ryanair-Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Die erzwungene Landung war mit einer Bombendrohung begründet worden. Auch diese fingierte Bombendrohung ging nach Überzeugung der New Yorker Staatsanwaltschaft auf die Angeklagten zurück. Ziel der Tat sei nämlich von Anfang an die Festnahme des Regiemkritikers Protassewitsch gewesen. Auch seine Freundin Sofia Sapega, die russische Staatsbürgerin ist, kam in Haft. Mittlerweile befinden sich die beiden unter Hausarrest und kooperieren laut der Führung in Minsk mit den Behörden des Landes.