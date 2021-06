Protassewitsch: „Fühle mich ausgezeichnet“

Gut drei Wochen nach seiner Festnahme ist der in Weißrussland inhaftierte Regierungskritiker Roman Protassewitsch überraschend bei einer Pressekonferenz aufgetreten. „Ich fühle mich ausgezeichnet“, sagte der 26-Jährige am Montag in Minsk. „Niemand hat mich geschlagen oder auch nur mit dem Finger berührt.“ Zugleich wandte sich der Aktivist an seine Eltern, die in der „Bild“-Zeitung die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel um Unterstützung bei einer Freilassung gebeten hatten: „Mam, Pap, sorgt euch nicht, mit mir ist alles völlig in Ordnung.“