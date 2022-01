Ärztin forscht für 150 Millionen Frauen weltweit

Um neben dem Fulltime-Job ein wenig auf andere Gedanken zu kommen, ist die Wahl-Wienerin mit Kärntner Wurzeln besonders froh, in der Bundeshauptstadt leben zu können. „Wien ist für mich eine einzigartige Verbindung von beruflichen Möglichkeiten mit Kultur und Natur. Das ideale Umfeld, um Arbeit mit gutem Leben zu verbinden, eine Stadt, in der zu leben ein Privileg ist.“ Zu den Lieblingsplätzen der Donaumetropole, um die Seele baumeln zu lassen, gehören für die Spitzen-Medizinerin die Dorfatmosphäre am Kutschkermarkt in Währing, aber auch einige Plätze in den umgebenden Hügeln, wie der Nussberg und Wege in Neustift und Grinzing.