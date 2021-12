Essen retten und für Kinderkrebsforschung spenden

„Wir geben den gesamten Erlös der „Too good to go“-Kisten, welche in der Woche vor Weihnachten bestellt werden, für einen guten Zweck her. Helft uns, gemeinsam Lebensmittel zu retten und mit dem Erlös etwas Gutes zu tun“, bittet Markus Hautzinger. Noch bis Donnerstag kann man also herrliches Gemüse bekommen und damit auch noch etwas Sinnvolles tun. Gespendet wird das Geld an die St. Anna Kinderkrebsforschung.