Eis-Knappe ist auf dem Vormarsch

Heimrennen als Highlight

Ende Februar wartet dann sein Heimrennen in Neukirchen am Großvenediger, auf das sich Bacher besonders freut: „Das Heimrennen ist für mich das absolute Highlight der Saison. Auch weil meine Familie und Freunde zuschauen!“ Dass seine Berufung viel Zeit und oft auch Verzicht in Anspruch nimmt (er trainiert in jeder freien Sekunde), weiß Bacher. „Durchhaltevermögen ist das Allerwichtigste. Da geht sich Feiern nicht aus.“Manchmal habe er sogar ein schlechtes Gewissen, wenn er dann doch feiert. „Dann frage ich: Was mache ich hier eigentlich?“