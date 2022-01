Tolle Törtchen für Salzburg - aus der ganzen Welt

Das „M“ ist allgegenwärtig: Das Cafe in der Wolf-Dietrich-Straße heißt „MPassione“, dann die süßen Makronen und der Meister selbst: Martin Studeny. Der Konditor hat mit Ende 30 schon die ganze Welt gesehen. Engagements in Küchen der USA, Frankreichs oder im Formel 1-Zirkus. Gelandet ist Studeny aber in Salzburg. Zuerst im Ikarus im Hangar-7, dann im Carpe Diem.