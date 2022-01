Regierung verteidigt Rückkehr zu Wohnzimmertests

Können wegen Omikron-Wand „das so nicht mehr weiterführen“

Vizekanzler Kogler verwies vor allem auf den internationalen Vergleich. Pro Kopf teste nur Zypern mehr als Österreich, in Deutschland werde derzeit „30- bis 40-mal weniger getestet“ als bei uns. Das System dahinter sei „eine Spur komplizierter, als man glaubt“, so Kogler. Österreich teste an manchen Tagen „fünf bis sechs Prozent der Bevölkerung“, das weiterzuführen, sei „so nicht mehr möglich“.