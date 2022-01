Sieben-Tage-Inzidenz erreicht nun Rekord-Hoch

Belegung der Normalstationen steigt

Bei der Belegung der Spitalsbetten zeigte sich zuletzt zwar noch keine gravierende Zunahme auf den Intensivstationen, die Belegung der Normalstationen mit Covid-19-Patienten stieg allerdings in den letzten sieben Tagen besonders in Kärnten (plus 54,5%) und Oberösterreich (plus 42,4%) an.