16.685 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

So sieht die Lage in den Bundesländern aus: 4358 Corona-Neuinfektionen gibt es in Wien, 3002 in Oberösterreich und 2678 in Niederösterreich. Gefolgt von Tirol mit 2123 Fällen, der Steiermark mit 1362 und Salzburg mit 1333. In Vorarlberg gibt es 907 Neuinfektionen, in Kärnten 685. Schlusslicht ist das Burgenland, dort haben sich 237 weitere Menschen mit dem Virus infiziert.