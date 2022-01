Bei Überlastung „natürlich“ Selbsttest-Comeback

„Wir müssen jedenfalls sicherstellen, dass jeder, der in Österreich arbeiten gehen will, verlässlich und niederschwellig einen Test bekommen muss“, hatte Mückstein schon untertags am Rande einer Pressekonferenz gemeint. „Ob Wohnzimmer-Tests wieder ins Testregime aufgenommen werden, dazu erwarte ich mir diese Woche eine Antwort von GECKO.“