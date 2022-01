So bleiben Sie auch im Alter vital

Sie brauchen natürlich nicht mit 55 Jahren zum Marathonläufer werden. Täglich 30 Minuten schnell gehen ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung. Zu den weniger schönen Seiten des Alters gehört nämlich, dass die Fettmasse hormonbedingt zu- und der Anteil an Muskeln abnimmt. Gezieltes Krafttraining formt und stützt den Körper. Pilates-Training hat einen ähnlichen Effekt. Auch Yoga wird verjüngende Wirkung nachgesagt. Dafür sind in Coronazeiten die eigenen vier Wände ideal.