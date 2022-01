„Mir-nix-dir-nix“ | Erschüttertes Paradies

Kennen Sie sich nun aus bei Omikron? Kann man sich quasi „mir-nix-dir-nix“ damit infizieren lassen, weil eh nicht viel passiert? Oder müssen wir die extrem hohen Ansteckungszahlen doch sehr ernst nehmen und alarmiert sein? In der heutigen „Krone“-Ausgabe versuchen wir aufzuklären - mit dem Wissenstand von gestern. Die Rahmenbedingungen: tatsächlich extrem hohe Infektionszahlen, gestern wieder mehr als 16.000 innerhalb von 24 Stunden, die Inzidenz liegt nun schon bei fast 1300, höher als jemals zuvor. Gleichzeitig sind die Belagszahlen in den Krankenhäusern erfreulich niedrig. In den österreichischen Intensivstationen zählt man derzeit schon weniger als 200 Corona-Patienten, im November waren es fast drei Mal so viele. Und doch: Gefahr droht vor allem durch eine hohe Zahl an Infizierten plus Menschen, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen - trifft es viele vom Krankenhauspersonal, dann kann es dort rasch wieder zur Überlastung kommen. Doch man darf weiter auf die Erfüllung der Frohbotschaft hoffen, dass Corona durch eine hohe Durchseuchung und gleichzeitig eine hohe Impfquote nach Omikron zu einer „normalen“ Krankheit werden könnte. Freilich hat uns dieses Virus mit allen seinen Mutationen schon mehrfach überrascht….