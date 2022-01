Grüner Pass: Vorname und Stichtag Stolperfallen

Name ist nicht gleich Name

Nicht mit Fristen, dafür mit Vornamen haben andere Geimpfte zu kämpfen. Wer mehrere hat, muss nicht alle in Pass oder Führerschein eintragen. Das Impfzertifikat ist aber automatisch auf die Vornamen laut Personenstandsregister ausgestellt. Peter Z. ist einer der Betroffenen: „Mein zweiter Vorname scheint in keinem Ausweis auf. Bei 2G-Kontrollen hatte ich deshalb schon Probleme, weil es im Grünen Pass leider anders steht.“