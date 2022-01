Booster einen Tag zu früh - kein Impfnachweis

Verschiedene Einträge im „gelben und grünen“ Pass

Denn in ihrem EU-Zertifikat gilt sich nicht als dreifach immunisiert. Wie Kortschak ist Lisa K. in der skurrilen Situation: In ihrem gelben Impfpass aus Papier (gilt nur in Österreich) stehen alle drei Impfungen. Im digitalen EU-Zertifikat (Grüner Pass am Smartphone oder Ausdruck) gilt sie nur zweifach geschützt.