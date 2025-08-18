„In Spielberg musst du das Hirn ausschalten“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Rapids Elfer-Malheur, Austrias Fehlstart, Salzburgs Aus in der Champions-League-Quali, Toni Pfeffers 60er, Marc Marquez‘ Sieg in Spielberg und darüber, warum „du in Spielberg dein Gehirn ausschalten musst“ (alles im Video oben).