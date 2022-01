Problem mit Booster: Kritik am Grünen Pass hält an

Die Berichte der „Tiroler Krone“ über Personen, die in ihrem Grünen Pass trotz der Booster-Impfung keinen Eintrag „3/3“ erhalten, weil sie sich den dritten Stich nur wenige Tage zu früh verabreichen ließen, sorgt weiterhin für zahlreiche Reaktionen. Beinahe im Minutentakt treffen E-Mails oder Anrufe in der Redaktion ein, in denen weitere Betroffene ihre Ärgernisse erzählen.