Kickl ohne Maske: Polizei fordert „Auslieferung“

In dem Antrag geht es um die Kundgebung am 11. Dezember am Heldenplatz, an der Kickl teilgenommen hatte. Ihm droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Das „Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung“ wurde dem Immunitätsausschuss zugewiesen. Kickl war schon einmal wegen eines ähnlichen Falls vom Parlament Mitte April 2021 ausgeliefert worden.