Aufstand im Parlament gegen maskenlose Blaue

Kickl attackiert Kurz

Was sagt die FPÖ? Klubobmann Herbert Kickl, der selbst nicht zu den Corona-Maßnahmen-Fanboys zählt, wie unter anderem Auftritte bei diversen Anti-Regierungs-Demos belegen, lässt wissen: „Im freiheitlichen Parlamentsklub halten sich alle penibel an die gültigen Corona-Vorschriften.“ Die FPÖ vermutet die ÖVP hinter den Vorwürfen. „Dass nun schon aus dem Hohen Haus an Medien vertrauliche Korrespondenzen gespielt werden, zeigt, dass sich die Kurz-Truppe wohl weniger vor dem Coronavirus fürchtet als vor einem drohenden Machtverlust.“