Kickl stellt sich immer mehr ins Corona-Abseits

Herbert Kickl holte anschließend zu einem Rundumschlag aus und beleidigte so gut wie alle, die ihm einfielen. Er verhöhnte Bundeskanzler Karl Nehammer, mit dem er einst in einer Regierung gesessen ist, und gefiel sich in der Rolle des Brachial-Rhetorikers. Nicht verstecken konnte Kickl, dass er immer noch beleidigt ist, weil er nach dem Ibiza-Skandal aus dem Innenministerium ausziehen musste.