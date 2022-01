85 Prozent Impfquote oder „katastrophaler“ Winter

Pandemie eine „nagelneue Irrsinnssituation“

Vorbehaltlich neuer Überraschungen in der Pandemie - die sie als „nagelneue Irrsinnssituation“ bezeichnete - könnte man mit diesem Ansatz die Umwandlung in eine Endemie schaffen. „Es ist anzunehmen, dass das Virus mit zunehmender Immunkompetenz der Bevölkerung an Virulenz abnimmt“, so Rabady, genau vorhersagen könne man es aber nicht. „Irgendwann werden wir uns darüber amüsieren, was wir in dieser Zeit mitgemacht haben.“