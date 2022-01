Sanfter Impfpflicht-Start | Gegen Djokovic

Nach einigem Hängen und Würgen und nach der Entlassung des Bundeskanzlers aus der Corona-Quarantäne präsentierten Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein den Gesetzesentwurf zur Impfpflicht. Man kann es einen Durchbruch nennen, weil auch die SPÖ-Abgeordneten und die meisten Neos-Abgeordneten mit im Boot sind. Man kann das Gesetz zahnlos nennen. Oder, so wie wir es in unserer heutigen Ausgabe tun, als „Start auf die sanfte Tour“ bezeichnen. Denn gestraft wird frühestens ab Mitte März, so richtig los mit der Nachverfolgung der Ungeimpften kann es durch die noch fehlende technische Umsetzung ohnehin erst noch später gehen. Viele wichtige Punkte bleiben außerdem noch ungeklärt. Etwa, welche Ausnahmen von der Impfpflicht gelten werden und wie und von wem diese bescheinigt werden. Auch welche Impfquote man mit der Pflicht überhaupt erreichen möchte, blieb noch offen. Da wird also noch einiges Wasser die Donau und all die anderen heimischen Flüsse hinunterrinnen, bevor die Impfpflicht wirklich wirkt. Man probiert´s eben auf die österreichische Tour - auf die sanfte…