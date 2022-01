Endspurt bei Impfpflicht: Die Skepsis wächst

Eigentlich war beabsichtigt, dass der Entwurf für die Impfpflicht, der am Montag im Gesundheitsausschuss beraten und schließlich am Donnerstag im Parlament beschlossen werden soll, bereits am Freitag vorliegt. Doch die Vorlage, die auch die zahlreichen Stellungnahmen aus der Begutachtung berücksichtigt, lässt weiter auf sich warten. Vermutlich bis zum Sonntag.