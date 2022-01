Maßnahmen trotz Impf-Frust gab es schon früher

„Notimpfungen“ konnten angeordnet werden

De facto waren damit also alle Kinder von der Impfpflicht umfasst sowie Erwachsene in „gefährdeten“ Berufen bzw. in einem „gefährdeten“ Arbeitsumfeld. Was als solch gefährdeter Beruf bzw. gefährdetes Umfeld galt, wurde per Verordnung festgelegt. Darüber hinaus konnten auch sogenannte „Notimpfungen“ angeordnet werden - etwa wenn im Umfeld von Ungeimpften ein Pockenfall aufgetreten war.