Selchhütte ging in Bad Ischl in Flammen auf

Die Hauptfeuerwache Bad Ischl und die Freiwillige Feuerwehr Pfandl wurden am 14. Jänner 2022 um 16:44 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Aschau alarmiert. Wie sich herausstellte, brannte eine Selchhütte im Dachsteinweg in der Ortschaft Aschau. Der Hausbesitzer versuchte noch selber, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen.