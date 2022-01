Erste Hotels in der Salzburger Altstadt sind zu

Die Botschaft ist unmissverständlich: „Aufgrund der Coronakrise ist das Hotel geschossen“, steht auf einem Schild an der Eingangstür des Hotels Amadeus in der Linzergasse. Wegen der Coronakrise bleiben in der Stadt Salzburg die Buchungen aus. Im Jänner werde das Vier-Sterne-Hotel fix zu bleiben, heißt es auf Anfrage. Wie es danach weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen.