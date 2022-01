2G-Kontrolle im Handel: 180 Verstöße am ersten Tag

Seit Dienstag wird im Handel die 2G-Regel scharf kontrolliert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zog am Mittwoch eine erste Bilanz: So gab es am ersten Tag 33.000 Kontrollen, 180 Mal wurden Verstöße festgestellt. Karner sprach von einer „gewaltigen Leistung“ der Polizei. Lob gab es auch für die Mitarbeiter im Handel und Kunden. Der Kontrolldruck soll laut Karner aufrechterhalten bleiben.