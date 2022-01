2G-Kontrollen: Händler streng, Kunden verwirrt

Stempel direkt am Eingang

Wie die Geschäfte die Kontrolle handhaben, bleibt jedem selbst überlassen. So setzt man etwa im Gerngross auf Stempel, die direkt beim Eingang ausgegeben werden und für alle Shops im Center gelten. Andere Geschäfte haben eigene Mitarbeiter abgestellt, die die Nachweise bei der Tür kontrollieren. Nur in wenigen Betrieben wird man nicht sofort am Eingang gecheckt, etwa wenn ein Verkäufer mit einem Kunden beschäftigt ist. Nach wenigen Minuten ist es aber auch dort so weit.