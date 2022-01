Karner: „Aktion scharf“ gegen „Unbelehrbare“

„Repressiv vorgehen und konsequent ahnden“

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, kündigte zudem „täglich gezielte und systematische Kontrollen“ in Gastronomie, Handel und touristischen Hotspots durch jede Polizeidirektion an. So komme man der Verantwortung bei der Unterstützung der Gesundheitsbehörden nach. Man werde bei Kontrollen zunächst auf Information und Prävention setzen, bei Vergehen aber „repressiv vorgehen“ und diese „konsequent ahnden“, betonte Ruf. Insgesamt werden alle rund 30.000 Polizeibedienstete in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zur Kontrolle der Covid-Maßnahmen tätig werden, bekräftige der Generaldirektor.