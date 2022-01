Frauen im Fokus der Linzer Museen

Die Landeshauptstadt und ihre aktive Künstlerinnenszene stehen auch im Nordico im Mittelpunkt: Ab 20. Mai will man mit „Auftritt der Frauen. Künstlerinnen in Linz 1851-1950“ nicht weniger als eine „Korrektur der lokalen Kunstgeschichtsschreibung“ vornehmen. „What the fem?“ fragt dann ab 28. Oktober im Nordico nach dem Feminismus-Begriff in Kunst und Gesellschaft.