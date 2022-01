Microsoft zeigt, wie sich Surface zerlegen lässt

Weil sich seine Surface-Geräte nur schwer reparieren lassen, stand Microsoft jahrelang in der Kritik. Doch inzwischen scheint bei dem Konzern aus Redmond ein Umdenken stattgefunden haben. Auf seinem offiziellen Surface-Kanal auf YouTube veröffentlichte Microsoft selbst nun ein gut achtminütiges Video, in dem Schritt für Schritt gezeigt wird, wie sich das Surface Laptop SE in seine Einzelteile zerlegen lässt. Zugleich rät Microsoft aber weiterhin dazu, bei Reparaturen „professionelle Hilfe“ in Anspruch zu nehmen und bei Do-it-yourself-Versuchen „Vorsicht walten“ zu lassen.