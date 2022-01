Zeit drängt! Schwarz startet bei Europacup-Abfahrt

Weil Kombi-Weltmeister Schwarz im relevanten Zeitraum keine einzige Abfahrt absolviert hat, tritt er zumindest bei einer der zwei Europacup-Abfahrten am Donnerstag und Freitag in Tarvis an, ehe er am Sonntag im Lauberhorn-Slalom in Wengen angreift. Denn mit 17. Jänner wird bereits die olympische FIS-Punkteliste publiziert, die festlegt, welcher Rennläufer in China in welcher Disziplin startberechtigt ist und wer nicht.