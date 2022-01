Impfen trotz Vorerkrankung? Betroffene in Sorge

Eigene Anlaufstelle für Betroffene gefordert

Frau E. aus dem Südburgenland geht es ähnlich. Die 85-Jährige befindet sich in einem Pflegeheim und benötigt eine Sauerstoff-Maske. Eine FFP2-Maske kann sie deswegen gar nicht tragen. Weil sie jedoch zuletzt bei ihrer Tochter zu Besuch war, darf sie nun vorerst nicht im Speisesaal mit den anderen gemeinsam essen. „Ich werde dafür bestraft, dass ich nicht geimpft bin. Ich bin verzweifelt“, meint sie. Sie hat ebenfalls gesundheitlich zu kämpfen und daher Bedenken gegen das Vakzin. Doch auch bei ihr wollte der Hausarzt kein Attest ausstellen. Beide Frauen wissen nicht, was die künftige Impfpflicht für ihre jeweiligen Fälle bedeutet. Ein Problem, das wohl auch andere haben. „Es braucht eine Stelle, an die wir uns hinwenden können“, meint Frau S.